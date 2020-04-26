Північна Корея готує на заміну лідеру країни Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Йо Чжон на випадок екстрених ситуацій.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на південнокорейські, американські та японські джерела.

Так, на пленарному засіданні центрального комітету трудової партії Північної Кореї у 2019 році було ухвалено рішення, що на випадок раптової смерті Кім Чен Ина чи якщо він не зможе керувати країною з інших причин, всю владу передати його сестрі Кім Йо Чжон.

Біографія Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон – політичний і державний діяч в Північній Кореї, директор Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК) з 2015 року і кандидат у члени Політбюро ЦК ТПК з 2017 року. Також вона є молодшою ​​сестрою лідера КНДР Кім Чен Ина. Саме Кім Йо Чжон називають правонаступницею лідера країни.

Кім Йо Чжон народилася 26 вересня 1987 року в Пхеньяні. З 1996 до 2000 року навчалася зі своїм братом Кім Чен Ином у Швейцарії. Після цього вона вчилася у Військовому університеті ім. Кім Ір Сена.

У січні 2015 року вона вийшла заміж за Чой Сонга – сина урядовця.

До 2012 року вона потрапляла в об’єктив фотокамер, однак ніхто особливим чином на неї не звертав уваги. Перший час її навіть не могли ідентифікувати на фото.

На початку 2012 року вона отримала посаду в Комісії з національної оборони в якості менеджера з туризму. Вперше була офіційно згадана 9 березня 2014 року, коли вона супроводжувала свого брата на голосуванні у Верховному народному зібранні КНДР.

У січні 2014 року вона стала завідуючою 54-м відділом ТПК, до завданнь якого входить матеріальне забезпечення збройних сил. У тому ж році обрана депутатом Верховних народних зборів.

28 листопада 2014 року вона була призначена заступником начальника відділу пропаганди та агітації ЦК ТПК. Уже в липні 2015 року змінила Кім Кі Нам на керівній посаді відділу.

Також повідомляється, що саме Кім Йо Чжон займається піаром свого брата, а також організовує всі важливі заходи в Північній Кореї.

9 лютого 2018 року Кім Йо Чжон була присутня на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані, Республіка Корея. Це був перший випадок, коли член правлячої династії Кім відвідав Південну Корею після Корейської війни.

Також вона супроводжувала Кім Чен Ина на саміті КНДР-США у червні 2018 року та лютому 2019 року.

Раніше ми зібрали все, що відомо про чутки щодо смерті лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.