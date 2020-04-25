На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце.

Журналисты ссылаются только на источники, при этом официальные лица в Северной Корее молчат.

Информационная волна дошла до того, что агентство New York Post со ссылкой на “очень солидный источник” сообщило, что лидер Северной Кореи скончался.

Читайте: Серый кардинал КНДР: что известно о Ким Е Чжон – младшей сестре Ким Чен Ына

Что о ситуации вокруг якобы болезни Ким Чен Ына на данный момент известно из СМИ:

24 апреля Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце из-за кардиоваскулярного заболевания. Состояние здоровья лидера КНДР якобы ухудшилось из-за ожирения, переутомления и курения.

Журналисты пишут, что лидер КНДР посещал сельскую местность, когда он схватился за грудь и упал на землю. Говорят, что врач, находившийся с ним в то время, сопровождал его к больнице

После операции Ким Чен Ын впал в вегетативное состояние якобы из-за действий хирурга, который сильно нервничал, что привело к негативным задержкам.

Китай в пятницу направил группу экспертов, в том числе нескольких медицинских работников, в Северную Корею, чтобы дать рекомендации по состоянию здоровья северокорейского лидера.

Ким Чен Ын пропустил день рождения дедушки, великого Ким Ир Сена, и не появлялся на публике с середины апреля.

Спутники зафиксировали, что поезд, вероятно, принадлежащий вождю, стоит на станции неподалеку от резиденции северокорейского лидера в Вонсане с 21 апреля.

В субботу северокорейские СМИ сфокусировались на теме 88-летия основания армии страны. Информации о лидере КНДР эти СМИ не передавали.

Напомим, военные Северной Кореи расстреляли мужчину, который нарушил карантин после возвращения из Китая.