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Факты / Мир

Выдачу грин-карт приостановят на 60 дней — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по запрету иммиграции в США продлится 60 дней и распространяется только на тех, кто ищет постоянное место жительства.

Трамп сказал, что эта мера защитит американские рабочие места во время кризиса с коронавирусом.

— Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми иммигрантами, прибывшими из-за границы, — сказал он, добавив, что могут быть некоторые исключения из этой меры.

Читайте: Трамп запретил иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса

Решение не повлияет на временные визы для работников.

По его словам, запрет может быть продлен гораздо дольше в зависимости от состояния экономики.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

Источник: ВВС

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