PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение

Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за очередное продление во время выступления в среду утром.

— Это расширение отличается от других. Я впервые могу сделать это с тщательно оптимистичным будущим. Именно расширение начнет деэскалацию правил содержания, — сказал Санчес.

Читайте: Коронавирус отступает во Франции, Испании, Италии и Германии — ВОЗ

Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено в действие 14 марта.

Испания занимает второе место в мире по количеству случаев коронавируса, в стране введено самые строгие в Европе ограничения на передвижение.

По состоянию на 23 апреля в стране зафиксировано более 208 тыс. случаев коронавируса.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка