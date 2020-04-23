Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение

Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за очередное продление во время выступления в среду утром.

— Это расширение отличается от других. Я впервые могу сделать это с тщательно оптимистичным будущим. Именно расширение начнет деэскалацию правил содержания, — сказал Санчес.

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Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено в действие 14 марта.

Испания занимает второе место в мире по количеству случаев коронавируса, в стране введено самые строгие в Европе ограничения на передвижение.

По состоянию на 23 апреля в стране зафиксировано более 208 тыс. случаев коронавируса.