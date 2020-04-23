Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан

Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня через пандемію коронавірусу.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив за чергове продовження під час виступу в середу вранці.

– Це розширення відрізняється від інших. Я вперше можу зробити це з ретельно оптимістичним майбутнім. Саме розширення почне деескалацію правил утримання, – сказав Санчес.

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Надзвичайний стан в Іспанії вперше було введено в дію 14 березня.

Іспанія займає друге місце в світі за кількістю випадків коронавірусу, в країні введено найсуворіші в Європі обмеження на пересування.

Станом на 23 квітня в країні зафіксовано понад 208 тис. випадків коронавірусу.