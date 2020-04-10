Пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Однако быстрое снятие ограничений может привести к второй волне Covid-19.

— ВОЗ хочет, чтобы карантин был снят. В то же время слишком быстрое его снятие может привести к восстановлению пандемии, — отметил Гебреисус.

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Он также выразил обеспокоенность высоким уровнем инфицирования медицинских работников. В некоторых странах заболело 10% работников системы здравоохранения.

Напомним, 20 украинских медиков поехали в Италию для помощи в борьбе с коронавируса Covid-19.

Источник: СNBC