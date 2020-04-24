Ливия обвинила ЧВК Вагнера в использовании химического оружия

Правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников так называемой “частной военной компании Вагнера” в применении химического оружия в столице страны Триполи.
Об этом заявил министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.
По его словам, российские военные использовали нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.
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— После того, как был использован нервно-паралитический газ, нескольких бойцов проправительственных сил Ливии застрелили снайперы. Так не сделал бы никто, кроме наемников из “группы Вагнера”, — подчеркнул Башага.
Российские наемники “частной военной компании Вагнера” воюют на стороне генерала Халифы Хафтара.
Напомним, Факты ICTV рассказывали о причинах и предпосылках военных конфликтов в Ливии и Сирии. В частности, чего хотят Россия и Турция на Ближнем Востоке и в Африке.
Источник: The New Arab