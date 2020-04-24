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Факты / Мир

Ливия обвинила ЧВК Вагнера в использовании химического оружия

Правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников так называемой “частной военной компании Вагнера” ​​в применении химического оружия в столице страны Триполи.

Об этом заявил министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

По его словам, российские военные использовали нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

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— После того, как был использован нервно-паралитический газ, нескольких бойцов проправительственных сил Ливии застрелили снайперы. Так не сделал бы никто, кроме наемников из “группы Вагнера”, — подчеркнул Башага.

Российские наемники “частной военной компании Вагнера” ​​воюют на стороне генерала Халифы Хафтара.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о причинах и предпосылках военных конфликтов в Ливии и Сирии. В частности, чего хотят Россия и Турция на Ближнем Востоке и в Африке.

Источник: The New Arab

Фото: Dreamstime

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