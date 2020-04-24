Лівія звинуватила ПВК Вагнера у використанні хімічної зброї

Уряд національної єдності Лівії звинуватив російських найманців так званої “приватної військової компанії Вагнера” у застосуванні хімічної зброї у столиці країни Тріполі.
Про це заявив міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башага.
За його словами, російські військові використали нервово-паралітичний газ у боях в районі Салах ад-Дін на півдні міста.
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– Після того, як було використано нервово-паралітичний газ, декількох бійців проурядових сил Лівії застрелили снайпери. Так не міг зробити, крім найманців з “групи Вагнера”, – підкреслив Башага.
Російські найманці “приватної військової компанії Вагнера” воюють на боці генерала Халіфи Хафтара.
Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про причини та передумови військових конфліктів у Лівії та Сирії. Зокрема, чого хочуть Росія й Туреччина на Близькому Сході та в Африці.
Джерело: The New Arab