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Факти / Світ

Лівія звинуватила ПВК Вагнера у використанні хімічної зброї

Уряд національної єдності Лівії звинуватив російських найманців так званої “приватної військової компанії Вагнера” у ​​застосуванні хімічної зброї у столиці країни Тріполі.

Про це заявив міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башага.

За його словами, російські військові використали нервово-паралітичний газ у боях в районі Салах ад-Дін на півдні міста.

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– Після того, як було використано нервово-паралітичний газ, декількох бійців проурядових сил Лівії застрелили снайпери. Так не міг зробити, крім найманців з “групи Вагнера”, – підкреслив Башага.

Російські найманці “приватної військової компанії Вагнера” воюють на боці генерала Халіфи Хафтара.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про причини та передумови військових конфліктів у Лівії та Сирії. Зокрема, чого хочуть Росія й Туреччина на Близькому Сході та в Африці.

Джерело: The New Arab

Фото: Dreamstime

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