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Трамп намерен сменить министра здравоохранения – СМИ

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, какие меры принимал министр здравоохранения Алекс Азара для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поэтому рассматривается возможность его отставки, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

В частности, якобы он убеждал Трампа, что коронавирус не представляет серьезной опасности для США.

Среди его ошибок называют также решение уволить директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований Рика Брайта, который участвует в разработке вакцины от Covid-19.

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В то же время должность Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харгана.

В Белом доме эту информацию не подтвердили.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США ожидается вторая волна коронавируса в феврале 2021. Однако она будет не такой масштабной, как первая.

Источник: Politico

Фото: Dreamstime

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