В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

Комиссия по правам человека заявляет, что Саудовская Аравия больше не будет назначать смертную казнь людям, совершившим преступления, будучи несовершеннолетними.

Объявление со ссылкой на королевский указ короля Салмана было сделано через два дня после того, как страна заявила, что запретит порку.

Конвенция ООН о правах ребенка гласит, что смертная казнь не должна применяться за преступления, совершенные несовершеннолетними.

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Этот указ должен помочь в создании более современного уголовного кодекса в стране.

Активисты говорят, что у Саудовской Аравии один из худших мировых рекордов в области прав человека.

По данным правозащитной группы Amnesty International, в 2019 году в королевстве были казнены 184 человека. По крайней мере, один случай касался несовершеннолетнего.

Ранее чиновники в Саудовской Аравии приказали арестовать женщину-рэпера и его команду за размещение музыкального клипа Mecca Girl на YouTube.