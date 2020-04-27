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Факти / Світ

У Саудівській Аравії скасували смертну кару для неповнолітніх

Комісія з прав людини заявляє, що Саудівська Аравія більше не призначатиме смертну кару людям, які вчинили злочини, будучи неповнолітніми.

Оголошення з посиланням на королівський указ короля Салмана було зроблено через два дні після того, як країна заявила, що заборонить порку.

Конвенція ООН про права дитини говорить, що смертна кара не повинна застосовуватися за злочини, вчинені неповнолітніми.

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Цей указ повинен допомогти в створенні більш сучасного кримінального кодексу в країні.

Активісти кажуть, що у Саудівській Аравії один з найгірших світових рекордів в сфері прав людини.

За даними правозахисної групи Amnesty International, в 2019 році в королівстві стратили 184 особи. Принаймні один випадок стосувався неповнолітнього.

Раніше чиновники в Саудівській Аравії наказали заарештувати жінку-репера і її команду за розміщення музичного кліпу Mecca Girl на YouTube.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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