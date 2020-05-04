Во Франции за последние сутки обнаружили 135 летальных случаев среди больных коронавирусом, что является самым низким показателем с 22 марта.

На сегодня госпитализированы 5 815 человек с Covid-19, в реанимации находятся 3 819 пациентов.

За последние сутки во Франции было подтверждено 345 новых случаев инфицирования коронавируса.

Читайте: Профилактика коронавируса: как защититься от Covid-19

С 1 марта в стране умерли 24 585 человек, из них 15 583 в больницах и 9 312 в социальных и медико-социальных учреждениях.

Коронавирус подтвердили у 131 287 человек. Это на 308 больных больше, чем за предыдущие сутки. Из больниц, на сегодня выписаны 50 784 человека, что на 222 пациента больше, чем накануне.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Украине за последние сутки 418 человек заразились Covid-19, в целом выздоровели 1 619 человек.

Источник: Le Figaro