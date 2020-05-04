В Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.
303 человека умерли от коронавируса, 1 619 — выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на утро 4 мая в мире 3 506 729 человек заболели коронавирусом. Из них 247 470 умерли, выздоровели 1 154 004 человека.