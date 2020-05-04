В Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.

303 человека умерли от коронавируса, 1 619 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

г. Киев — 1 535 (+24)

Черновицкая область — 1 887 (+69)

Ивано-Франковская область — 984 (+19)

Тернопольская область — 896 (+28)

Винницкая область — 436 (+1)

Киевская область — 853 (+69)

Кировоградская область — 401 (+4)

Ровенская область — 750 (+24)

Львовская область — 506 (+33)

Житомирская область — 430 (+7)

Закарпатская область — 531 (+23)

Черкасская область — 312 (+4)

Волынская область — 340 (+16)

Запорожская область — 285 (+10)

Сумская область — 112 (+2)

Днепропетровская область — 460 (+12)

Одесская область — 427 (+18)

Херсонская область — 139 (+3)

Хмельницкая область — 116 (+1)

Полтавская область — 227 (+5)

Харьковская область — 361 (+13)

Николаевская область — 161 (+12)

Донецкая область — 81 (+11)

Черниговская область — 64 (+10)

Луганская область — 37

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на утро 4 мая в мире 3 506 729 человек заболели коронавирусом. Из них 247 470 умерли, выздоровели 1 154 004 человека.