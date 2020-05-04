У Франції за останню добу виявили 135 летальних випадків серед хворих на коронавірус, що є найнижчим показником з 22 березня.

На сьогодні госпіталізовано 5 815 людей з Covid-19, в реанімації перебувають 3 819 пацієнтів.

За останню добу у Франції було підтверджено 345 нових випадків інфікування коронавірусом.

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З 1 березня у країні померли 24 585 осіб, з них 15 583 у лікарнях та 9 312 у соціальних та медико-соціальних закладах.

Коронавірус підтвердили у 131 287 осіб. Це на 308 хворих більше, ніж за попередню добу. З лікарень, станом на сьогодні, виписано 50 784 особи, що на 222 пацієнта більше, ніж напередодні.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Україні за останню добу 418 людей заразились Covid-19, загалом одужало 1 619 осіб.

Джерело: Le Figaro