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Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне

Треть зараженных коронавирусом в мире приходится на США. Количество инфицированных там перевалило за миллион, а умерли уже 58 355 человек. Это больше, чем погибших во время войны во Вьетнаме, отмечают американские СМИ. Центром заражения остается Нью-Йорк. Медики там работают на пределе возможностей.

Нервы выдерживают не у всех, глава департамента неотложной помощи в больнице на Манхэттене Лора Брин покончила с собой. Военные устроили в небе над городом авиашоу в знак благодарности медикам и работникам других экстренных служб. Между тем президент Дональд Трамп к росту числа инфицированных относится сдержанно. Объясняет тем, что и тестов Штаты делают больше всех. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата на пост президента США Джо Байдена. Об этом она заявила во время онлайн-конференции с Байденом.

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