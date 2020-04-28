США могут выдвинуть финансовые претензии Китаю через Сovid-19

У США есть несколько вариантов ответственности для Китая из-за вспышки Covid-19.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

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Один из журналистов спросил, готовы ли США по примеру Германии, которая якобы выставила Китаю счет за вспышку коронавируса, Трамп допустил, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекину.

— Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения, — отметил он.

Трамп добавил, что в США проводят серьезное расследование действий властей Китая во время вспышки коронавируса в Ухане.

По словам Трампа, можно было остановить коронавирус на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения США Алекса Азара за якобы совершенные им ошибки в борьбе с коронавирусом.