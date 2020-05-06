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Факты / Мир

В Нью-Йорке впервые за 116 лет закрыли метро

В США в городе Нью-Йорк впервые за всю историю планово закрыли метро, которое работало круглосуточно.

Теперь каждую ночь с 1.00 до 5.00 будут проводиться тщательные плановые уборки и дезинфекция станций и вагонов поезда.

Дезинфекцию будут проводить из-за пандемии коронавируса.

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В Нью-Йорке переполнены больницы с больными коронавирусом и высокий уровень смертности от осложнений.

Всего в мире зафиксировали 3 732 046 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 216 739 человек.

На втором месте оказалась Испания. Там Covid-19 обнаружили у 219 329 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране заболели 214 457 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца года.

Источник: new.mta.info

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