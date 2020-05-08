Германия запретила “лечить” несовершеннолетних от гомосексуальности

Парламент Германии принял закон, запрещающий применять к несовершеннолетним так называемую репаративную терапию, которая направлена ​​на изменение ориентации человека на гетеросексуальную.

Законодательство призвано остановить работу тех, кто предлагает лицам до 18 лет услугу, которая якобы может изменить сексуальную ориентацию человека.

Несовершеннолетним не разрешат участвовать в медицинских вмешательствах, направленных на изменение или подавление своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

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Родители и законные опекуны также могут быть наказаны за то, что их дети участвовали в таких программах путем обмана, принуждения или угроз.

“Терапия” может включать гипноз и поражение электрическим током.

Тем, кто нарушает новый закон, грозит до года тюрьмы или штраф в размере €30 тыс.

К слову, исследования показывают, что противоречивая практика может привести к депрессии и повысить риск самоубийства.