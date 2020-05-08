Германия запретила “лечить” несовершеннолетних от гомосексуальности

Парламент Германии принял закон, запрещающий применять к несовершеннолетним так называемую репаративную терапию, которая направлена на изменение ориентации человека на гетеросексуальную.
Законодательство призвано остановить работу тех, кто предлагает лицам до 18 лет услугу, которая якобы может изменить сексуальную ориентацию человека.
Несовершеннолетним не разрешат участвовать в медицинских вмешательствах, направленных на изменение или подавление своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Читайте: За притеснения в тюрьму: Швейцария криминализирует гомофобию
Родители и законные опекуны также могут быть наказаны за то, что их дети участвовали в таких программах путем обмана, принуждения или угроз.
“Терапия” может включать гипноз и поражение электрическим током.
Тем, кто нарушает новый закон, грозит до года тюрьмы или штраф в размере €30 тыс.
К слову, исследования показывают, что противоречивая практика может привести к депрессии и повысить риск самоубийства.