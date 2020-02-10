За притеснения в тюрьму: Швейцария криминализирует гомофобию

Швейцарский парламент в конце 2018 года принял антидискриминационный закон, чтобы защитить тех, кто терпит публичное очернение, дискриминацию или разжигания ненависти на основе сексуальной ориентации человека.

Противники закона считали, что таким образом власть нарушает право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум.

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Избиратели поддержали запрет дискриминации гомосексуалов с преобладанием 63,1% до 36,9.

Согласно новому законодательству, работники ресторанов, кинотеатров и общественных объектов, таких как бассейны, не смогут отказывать людям в силу их сексуальной ориентации.

Закон допускает штрафы и тюремное заключение до трех лет.

Напомним, в Москве во время концерта Rammstein гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались в знак протеста против гомофобных законов, принятых в России в 2003 году.

В законе говорится, что он направлен на защиту традиционных ценностей от “западной толерантности”.