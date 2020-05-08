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Німеччина заборонила “лікувати” неповнолітніх від гомосексуальності

Парламент Німеччини ухвалив закон, що забороняє застосовувати до неповнолітніх так звану “репаративну терапію”, що спрямована на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну.

Законодавство покликане зупинити роботу тих, хто пропонує особам до 18 років послугу, яка нібито може змінити сексуальну орієнтацію людини.

Неповнолітнім не дозволять брати участь у медичних втручаннях, спрямованих на зміну або придушення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

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Батьки та законні опікуни також можуть бути покарані за те, що їхні діти брали участь у таких програмах шляхом обману, примусу чи погроз.

“Терапія” може включати гіпноз та ураження електричним струмом.

Тим, хто порушує новий закон, може загрожувати до року в’язниці або штраф в розмірі €30 тис.

До слова, дослідження свідчать, що суперечлива практика може призвести до депресії та підвищити ризик самогубства.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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