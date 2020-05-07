Это ошибка: губернатор Нью-Йорка о восстановлении экономической деятельности в США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает ошибочным решение руководства ряда американских штатов восстановить экономическую деятельность.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
— Есть штаты, которые восстанавливают активность, тогда как в них по-прежнему растут данные о больных коронавирсом. Я думаю, что это ошибка с их стороны, — отметил Куомо.
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Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения.
В частности, во Флориде ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.
К слову, в США в городе Нью-Йорк впервые за всю историю планово закрыли метро, которое работало круглосуточно.
Теперь каждую ночь с 1.00 до 5.00 будут проводиться тщательные плановые уборки и дезинфекция станций и вагонов поезда.