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Факты / Мир

Это ошибка: губернатор Нью-Йорка о восстановлении экономической деятельности в США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает ошибочным решение руководства ряда американских штатов восстановить экономическую деятельность.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

— Есть штаты, которые восстанавливают активность, тогда как в них по-прежнему растут данные о больных коронавирсом. Я думаю, что это ошибка с их стороны, — отметил Куомо.

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Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения.

В частности, во Флориде ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

К слову, в США в городе Нью-Йорк впервые за всю историю планово закрыли метро, которое работало круглосуточно.

Теперь каждую ночь с 1.00 до 5.00 будут проводиться тщательные плановые уборки и дезинфекция станций и вагонов поезда.

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