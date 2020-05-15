Шенгенский кодекс о границах предоставляет государствам-членам возможность временно восстановить пограничный контроль на внутренних границах в случае установления серьезной угрозы для государственной политики или внутренней безопасности.
Временно восстановленный пограничный контроль в контексте случаев, требующих немедленных действий:
- Исландия — 24 апреля — 3 июня;
- Эстония — 17 марта — 17 мая;
- Словакия — 8 апреля — 27 мая;
- Германия — 16 марта — 15 мая (сухопутные и воздушные границы с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Данией, Италией и Испанией, морская граница с Данией);
- Бельгия — 20 марта — 19 мая;
- Норвегия — 16 марта — 16 мая.
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Временно восстановленный пограничный контроль в контексте прогнозируемых событий:
- Германия — 16 мая — 15 июня;
- Германия — 12 мая — 11 ноября (вторичные перемещения, ситуация на внешних границах; сухопутная граница с Австрией);
- Эстония — 18 мая — 16 июня;
- Испания — 10 мая — 24 мая;
- Португалия — 15 мая — 15 июня (сухопутная граница с Испанией);
- Польша — 14 марта — 12 июня (сухопутные границы с Чехией, Словакией, Германией, Литвой, морские границы, воздушные границы);
- Венгрия -12 мая — 11 ноября;
- Финляндия — 19 марта — 14 июня;
- Литва — 14 мая — 31 мая;
- Чехия — 14 мая — 13 июня (сухопутные границы с Австрией и Германией, воздушные границы);
- Бельгия — 19 мая — 8 июня;
- Швейцария — 14 мая — 8 июня;
- Австрия — 12 мая — 11 ноября;
- Швеция — 12 мая — 11 ноября;
- Дания — 12 мая — 12 ноября;
- Франция — 1 мая — 31 октября;
- Норвегия — 12 мая — 11 ноября;
К слову, в Канаде в ближайшее время не намерены открывать границы для иностранцев.
Источник: EC.Europa