Шенгенский кодекс о границах предоставляет государствам-членам возможность временно восстановить пограничный контроль на внутренних границах в случае установления серьезной угрозы для государственной политики или внутренней безопасности.

Временно восстановленный пограничный контроль в контексте случаев, требующих немедленных действий:

Исландия — 24 апреля — 3 июня;

Эстония — 17 марта — 17 мая;

Словакия — 8 апреля — 27 мая;

Германия — 16 марта — 15 мая (сухопутные и воздушные границы с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Данией, Италией и Испанией, морская граница с Данией);

Бельгия — 20 марта — 19 мая;

Норвегия — 16 марта — 16 мая.

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Временно восстановленный пограничный контроль в контексте прогнозируемых событий:

Германия — 16 мая — 15 июня;

Германия — 12 мая — 11 ноября (вторичные перемещения, ситуация на внешних границах; сухопутная граница с Австрией);

Эстония — 18 мая — 16 июня;

Испания — 10 мая — 24 мая;

Португалия — 15 мая — 15 июня (сухопутная граница с Испанией);

Польша — 14 марта — 12 июня (сухопутные границы с Чехией, Словакией, Германией, Литвой, морские границы, воздушные границы);

Венгрия -12 мая — 11 ноября;

Финляндия — 19 марта — 14 июня;

Литва — 14 мая — 31 мая;

Чехия — 14 мая — 13 июня (сухопутные границы с Австрией и Германией, воздушные границы);

Бельгия — 19 мая — 8 июня;

Швейцария — 14 мая — 8 июня;

Австрия — 12 мая — 11 ноября;

Швеция — 12 мая — 11 ноября;

Дания — 12 мая — 12 ноября;

Франция — 1 мая — 31 октября;

Норвегия — 12 мая — 11 ноября;

К слову, в Канаде в ближайшее время не намерены открывать границы для иностранцев.

Источник: EC.Europa