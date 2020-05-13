Польша продлила контроль на границах с ЕС на месяц

Польша продлила контроль за границами с соседними государствами еще на 30 дней.

До 12 июня государство будет контролировать границы с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. А их пересечение будет возможено лишь в определенных пунктах пропуска.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

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— Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года временно восстановлено пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу, — отметили в ведомстве.

До 24 марта Польша возобновила контроль на границе в связи с пандемией коронавируса. Позже он был продлен четыре раза — до 13 апреля, 3 мая, 13 мая и 12 июня.

Ранее Факты ICTV писали, что Республика Польша может договориться о перевозке украинских заробитчан автобусами и поездами, ведь польские работодатели ищут пути возвращения работников из Украины на свои предприятия.

Источник: RMF24.