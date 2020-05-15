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Факты / Мир

Когда наступит время: Трюдо прокомментировал открытие Канадой границ

В Канаде в ближайшее время не намерены открывать границы для иностранцев.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам сейчас все работают над уменьшением количества случаев коронавируса и перезапуска определенных секторов экономики.

— Мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных путешествий (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время, — сказал Трюдо.

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По состоянию на утро 15 мая в Канаде зафиксировали 74 782 случая коронавируса. Из них вылечилось 36 104 человека, а умерло – 5 592.

К слову, канадские пенсионеры получат от правительства единовременный платеж в размере от $220-370 для покрытия дополнительных расходов во время пандемии.

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