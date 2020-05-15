Пережила две эпидемии: в США от Covid-19 выздоровела 108-летняя женщина

108-летняя Сильвия Голдшоп из штата Нью-Джерси (США) излечилась от коронавируса.

Диагноз Голдшоп, живущей в доме престарелых в Аллендейле, был поставлен врачами в прошлом месяце.

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В 1918 году, когда ей было всего 7 лет, женщина переболела смертельно опасным испанским гриппом. Тогда испанкой заразились около 500 млн человек.

— Я пережила все, потому что решила выжить, — отметила Голдшоп.

Испанский грипп или испанка был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Эпидемия длилась с января 1918 года по декабрь 1920 года.

Количество зараженных — около 550 млн человек, или 29,5 % населения планеты. Количество умерших по разным данным оценивают от 17 млн до 50 -100 млн человек.

Ранее Факты ICTV писали, что 101-летний итальянец выздоровел от Covid-19. Мужчина родился во время пандемии испанского гриппа, в результате которой погибли от 30 до 50 млн человек по всему миру.