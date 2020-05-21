США могут прекратить членство в Соглашении об открытом небе, что является одним из документов, гарантирующим стабильность и контроль в сфере вооружения в мире.

Такое заявление Белый дом может сделать 22 мая.

— Администрация Трампа готовится заявить о выходе из Соглашения об открытом небе, — говорится в сообщении.

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Соглашение об открытом небе подписали 23 государств-членов ОБСЕ в 1992 году. В 2014 году к договоренности присоединились еще семь стран. Документ гарантирует предсказуемость в европейском небе и уменьшает риски конфликтов.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп планирует рассмотреть законопроект о санкциях против Китая.