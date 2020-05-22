С 15 июня 2020 года Греция открывает границы для туристов из 20 стран мира, но Украины в этом списке нет.

Курорты смогут посетить жители стран, которые, по мнению местных властей, показывают позитивные результаты по борьбе с коронавирусом.

Греция будет принимать туристов из Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии, озвучил список министр туризма страны Харис Теохарис.

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Также власти Греции теперь не обязывают туристов делать обязательный тест на коронавирус за пять дней до поездки.

Напомним, Грузия открывает границы для иностранных туристов с 1 июля.

Источник: Greek Reporter