Грузия планирует принять иностранных туристов с 1 июля, внутренний туризм заработает с 15 июня.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахар.
Он добавил, что переговоры со странами по обеспечению безопасности пересечения границ уже начались.
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— Мы сделаем это с помощью устройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты, — отметил Гахар.
Премьер добавил, что Грузия получила уникальный опыт благодаря управлению отелями в условиях общегосударственного карантина.
Напомним, 21 апреля Грузия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 22 мая. Об этом сообщил президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Источник: Эхо Кавказа