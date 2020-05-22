З 15 червня 2020 року Греція відкриває кордони для туристів з 20 країн світу, але України у цьому списку немає.

Курорти зможуть відвідати жителі країн, які, на думку місцевої влади, показують позитивні результати у боротьбі з коронавірусом.

Греція буде приймати туристів з Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії, озвучив список міністр туризму країни Харіс Теохаріс.

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Також влада Греції тепер не зобов’язують туристів робити обов’язковий тест на коронавірус за п’ять днів до поїздки.

Нагадаємо, Грузія відкриває кордони для іноземних туристів з 1 липня.

Джерело: Greek Reporter