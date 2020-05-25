Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на катастрофу на ЧАЭС.

По его словам, оба случая власть сначала пыталась скрыть.

В то же время О’Брайен ссылался на художественный мини-сериал 2019 года Чернобыль, основанный на реальных событиях — о взрыве ядерного реактора в 1986 году и его последствиях.

— Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации, — сказал советник.

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На вопрос журналиста, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии, О’Брайен ответил:

— Неважно, это были местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути.

Напомним, Китай согласился провести международное расследование возникновения коронавируса, но при условии, что ученые не будут делать политического вмешательства.