США введут санкции против Китая в случае ограничения автономии Гонконга

США угрожают КНР санкциями, если Гонконг будет лишен высокого уровня автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая, — заявил он.

Советник американского президента считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.

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Напомним, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.

24 мая в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста из-за намерения Китая изменить закон о национальной безопасности города.

Источник: NBC