КНР готова и поддерживает проведение международного расследования с целью выявить причины возникновения коронавируса, но при условии, что ученые не будут делать политического вмешательства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

— Китай готов работать с международным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, — сказал он.

Читайте: Расследование происхождения Covid-19 поддержали более 120 стран

Напомним, все 194 государства-члены ВОЗ на ассамблее, состоявшейся в режиме онлайн, поддержали резолюцию о проведении независимого расследования глобальной реакции на пандемию коронавируса.

Источник: NDTV