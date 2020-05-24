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Факты / Мир

Возникновение коронавируса: Китай согласился провести международное расследование

КНР готова и поддерживает проведение международного расследования с целью выявить причины возникновения коронавируса, но при условии, что ученые не будут делать политического вмешательства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

— Китай готов работать с международным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, — сказал он.

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Напомним, все 194 государства-члены ВОЗ на ассамблее, состоявшейся в режиме онлайн, поддержали резолюцию о проведении независимого расследования глобальной реакции на пандемию коронавируса.

Источник: NDTV

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