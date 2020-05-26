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Факты / Мир

В Франции газета Le Monde опубликовала карту с ”российским” Крымом

Онлайн версия французской газеты Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса, на которой Крым обозначен, как территория России.

Интерактивную карту разместили в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.

Если навести курсором на Крым, то активируется карта Российской Федерации, а не Украины.

Читайте: Зеленский о Крыме: Россия не хочет обсуждать этот вопрос

В Франции газета Le Monde опубликовала карту с ''российским'' Крымом

Как писали Факты ICTV, американский телеканал CNN допустил ошибку, рассказывая о оккупированом Россией Крыме.

На это обратил внимание посольство Украины в США в Twitter, прикрепив опубликованное в СМИ фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия.

Источник: Le Monde

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