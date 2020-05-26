PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Франції газета Le Monde опублікувала карту з ”російським” Кримом

Онлайн версія французької газети Le Monde опублікувало мапу поширення коронавірусу, на якій Крим позначений, як територія Росії.

Інтерактивну карту помістили у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі.

Якщо навести курсором на Крим, то активується карта Російської Федерації, а не України.

ЧитайтеЗеленський про Крим: Росія не хоче обговорювати це питання

У Франції газета Le Monde опублікувала карту з ''російським'' Кримом

Як писали Факти ICTV, американський телеканал CNN припустився помилки, розповідаючи про окупований Росією Крим.

На це звернуло увагу посольство України в США в Twitter, прикріпивши опубліковане у ЗМІ фото новорічної ночі, де Сімферополь значиться, як Росія.

Джерело: Le Monde

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх