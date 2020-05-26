У Франції газета Le Monde опублікувала карту з ''російським'' Кримом

Онлайн версія французької газети Le Monde опублікувало мапу поширення коронавірусу, на якій Крим позначений, як територія Росії.

Інтерактивну карту помістили у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі.

Якщо навести курсором на Крим, то активується карта Російської Федерації, а не України.

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Як писали Факти ICTV, американський телеканал CNN припустився помилки, розповідаючи про окупований Росією Крим.

На це звернуло увагу посольство України в США в Twitter, прикріпивши опубліковане у ЗМІ фото новорічної ночі, де Сімферополь значиться, як Росія.

Джерело: Le Monde