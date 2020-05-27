США рассматривают введение новых санкций против Северного потока-2

США рассматривают возможность введения новых санкций из-за строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил посол Штатов в Германии Ричард Гренелл.

По его словам, законопроект могут принять быстро, даже несмотря на избирательную кампанию в США. Кроме того, как республиканцы, так и демократы одобряют возможны новые штрафные меры Вашингтона.

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Посол не уточнил, в чем будут заключаться возможные санкции. Предполагают, что они могут быть направлены против фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать газ, поступающий из России.

Также Гренелл призвал правительство Германии пересмотреть свою политику в отношении России. Он отметил, что нужно прекратить кормить зверя.

Ранее председатель правления Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить Северный поток-2.

Источник: Handelsblatt