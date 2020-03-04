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Факты / Мир

Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить Северный поток-2 – Коболев

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладки трубопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил глава Нафтогаз Украины Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете.

– Игра еще не закончена. Россияне будут пытаться создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода, – отметил глава Нафтогаза.

Он добавил, что хотя россияне и не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов, технические возможности для прокладки труб все же существуют.

– Мы сейчас обсуждаем, в частности здесь (в США, – Ред.), как быть уверенными, что этот проект будет похоронен окончательно, – подчеркнул Коболев.

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По его словам, санкционная политика Вашингтона по Северного потока-2 стала одним из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины.

– Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении, – заявил глава Нафтогаза.

Ранее министр энергетики США заявил, что Россия не сможет достроить Северный поток-2, поскольку у нее нет необходимых технологий.

Источник: Укринформ

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