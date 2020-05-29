США прекращают сотрудничество с ВОЗ — Трамп

Соединенные Штаты Америки прекращают отношения с ВОЗ.

Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

Он обвинил ВОЗ в том, что Китай продолжает уходить от ответственности за создание условий для мировой пандемии Covid-19.

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Все американские средства из Всемирной организации здравоохранения перенаправят в другие организации.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/rHkqoxJLHU — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

Напомним, 29 мая Дональд Трамп подписал указ против цензуры в соцсетях, который позволит американцам отстаивать свои права на свободу слова в интернете в судебном порядке. Ранее ответственность за нарушение этого права несли только СМИ.

Указ стал ответом на действия соцсети Twitter, которая поставила отметку “ложная информация” на твит Дональда Трампа, что стало первым таким прецедентом в истории США.