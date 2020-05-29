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Факты / Мир

Трамп подписал указ против “цензуры” в соцсетях

Президент США Дональд Трамп подписал указ против “цензуры” в соцсетях. Документ призван установить новое регулирование их деятельности.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

По его словам, до этого у соцсетей в США была защиту от ответственности.

— Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой, — сказал Трамп.

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Он отметил, что сейчас социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут иметь защиту от ответственности.

Напомним, Трамп заявил о вмешательстве социальной сети Twitter в ход американских президентских выборов 2020 года.

На своем аккаунте в Twitter глава государства обвинил сеть в посягательстве на свободу слова.

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