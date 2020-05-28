PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп назвал коронавирус плохим подарком от Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус – это подарок от Китая.

Он отметил, что этот вирус сейчас распространился по всей планете. По мнению американского лидера, коронавирус — очень плохой подарок из Китая.

По состоянию на 28 мая в США зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в мире – 1 708 726. Из них побороть вирус смогли 391 508 человек. От болезни умер 100 871 человек.

Наибольшее количество выздоровевших от Covid-19 зафиксировали в Нью-Йорке – 64 632.

Читайте: США введут санкции против Китая в случае ограничения автономии Гонконга

Несмотря на высокий процент заболеваемости, с 29 мая в Вашингтоне ослабляют карантин и отменяют режим самоизоляции.

В городе возобновляют работу рестораны с открытыми террасами, парикмахерские, салоны красоты. Однако работа возможна только по предварительной записи.

Также в Вашингтоне можно будет гулять в парках и посещать теннисные корты.

К слову, президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация приняла все нужные меры, чтобы уменьшить процент смертности от коронавируса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка