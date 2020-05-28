Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус – это подарок от Китая.

Он отметил, что этот вирус сейчас распространился по всей планете. По мнению американского лидера, коронавирус — очень плохой подарок из Китая.

По состоянию на 28 мая в США зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в мире – 1 708 726. Из них побороть вирус смогли 391 508 человек. От болезни умер 100 871 человек.

Наибольшее количество выздоровевших от Covid-19 зафиксировали в Нью-Йорке – 64 632.

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Несмотря на высокий процент заболеваемости, с 29 мая в Вашингтоне ослабляют карантин и отменяют режим самоизоляции.

В городе возобновляют работу рестораны с открытыми террасами, парикмахерские, салоны красоты. Однако работа возможна только по предварительной записи.

Также в Вашингтоне можно будет гулять в парках и посещать теннисные корты.

К слову, президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация приняла все нужные меры, чтобы уменьшить процент смертности от коронавируса.