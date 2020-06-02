Ураганы небывалой разрушительной силы, лесные пожары размером с целые страны, и стремительное повышение уровня океана из-за таяния ледников Гренландии и на полюсах. К концу этого века под воду уйдут целые города и даже страны. Более 280 млн людей будут искать новый дом, — прогнозируют в ООН.

Большая вода постепенно поглотит Венецию, Шанхай, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Барселону, Одессу и Николаев. И это далеко не весь список. Так планета отвечает на глобальное потепление из-за небывалых выбросов СО2 в атмосферу.

Программу спасения предложили Нидерланды. Прогрессивный подход и технологии позволили не пустить всю страну под воду. Здесь поняли: если нельзя остановить наступление моря, почему бы его не заселить?

Айбург — один из современных районов Амстердама. Там нет дорог, а дома стоят в воде. Из-за дефицита земли голландцы начали их строить как альтернативу традиционному жилью. 6 искусственных намывных островов, на которых появятся 18 тыс. домов. И 150 из них расположены непосредственно посреди озера. Так возник проект с подъема целого города над уровнем моря. А в перспективе, возможно, самого большого поселения на воде в мире.

Для страны, где половина территории находится ниже уровня моря, плавучие дома — прекрасный выход. К тому же, они уникальны, потому что могут с легкостью передвигаться и формировать новые районы. Правда, и стоят недешево. От €750 тыс.

Но как вынести целый населенный пункт с целой инфраструктурой в море без контакта с землей? Есть человек, который решил эту задачу. Коэн Ольтиус — один из самых прогрессивных архитекторов в мире. Его проекты — сочетание технологий и уникальной особенности. Он строит на воде. Один город уже вскоре вырастет прямо посреди Северного моря.

Создали инновационный проект и для Украины — сверхсовременный дом на воде в Киеве. В перспективе — еще более масштабные сооружения. Но города — это не только дома. Для бесперебойной жизни водного мегаполиса людей надо обеспечивать пищей.

Читайте: Украина построит первый плавучий космодром

Роттердам — ​​город, который известен своим крупнейшим портом в Европе, теперь прославился новым инженерным чудом. Местные новаторы создали первую в мире ферму на воде. Там есть 3 этажа, коровы находятся на самом высоком. Этажом ниже — небольшое производство.

Эта ферма — результат сочетания сельского хозяйства и современных технологий. Здесь все автоматизировано. Есть специальный робот, который доит коров — они сами приходят, когда готовы. Есть робот, который убирает продукты жизнедеятельности. Есть даже аппарат, который делает массаж и чешет коров. Рядом, прямо на воде, есть своя солнечная мини-электростанция — она ​​полностью обеспечивает ферму электроэнергией. А дождевая вода собирается на крыше, очищается и используется.

Платформа, на которой находится ферма, адаптируется к климатическим изменениям. Ей не страшны наводнения. Она фиксируется сваями и может подниматься и опускаться на 2 метра. Ее можно поставить даже в открытом море.

Также в Роттердаме есть первый в мире лес, раскинувшийся посреди моря. Деревья поместили в специальные буи и поставили посреди бухты. Подобным образом можно озеленять города на воде, делая их более привлекательными для людей. Это сочетание природы, высоких технологий и изобретательности в корне изменит нашу жизнь в ближайшем будущем.

Мы только в начале этого неизбежного процесса заселения морей, который кардинально изменит нашу планету и образ жизни. По масштабу и сложности он не уступает колонизации Марса. По всем законам физики, Нидерланды давно должны были пойти под воду. Вместо этого, там создали настоящие города на воде, опередив весь мир.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Японии запустили крупнейшую солнечную электростанцию на воде. Уникальность этой солнечной электростанции заключается в том, что она расположена в резервуаре плотины.

Более 50 тыс. панелей солнечных батарей расположены примерно на 18 гектарах площади озера за плотиной в префектуре Тиба.

Расположенная на воде электростанция является крупнейшей в своем роде в Японии. Согласно планам, годовой объем производства электроэнергии будет превышать 16 млн киловатт-часов, что соответствует потреблению электроэнергии примерно пятью тысячами домохозяйств в течение года.