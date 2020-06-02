Урагани небувалої руйнівної сили, лісові пожежі розміром із цілі країни, та стрімке підняття рівня океану через танення льодовиків Гренландії та на полюсах. До кінця цього століття під воду підуть цілі міста та навіть країни. Понад 280 млн людей шукатимуть новий дім, – прогнозують в ООН.

Велика вода поступово поглине Венецію, Шанхай, Лондон, Нью Йорк, Маямі, Барселону, Одесу та Миколаїв. І це далеко не весь список. Так планета відповідає на глобальне потепління через небувалі викиди СО2 в атмосферу.

Програму порятунку запропонували Нідерланди. Прогресивний підхід та технології дозволили не пустити цілу країну під воду. Тут зрозуміли: якщо не можна зупинити наступ моря, чому б його не заселити?

Айбург – один із сучасних районів Амстердама. Там немає доріг, а будинки стоять у воді. Через дефіцит землі голландці почали їх зводити як альтернативу традиційному житлу. 6 штучних намивних островів, на яких з’являться 18 тис. будинків. І 150 з них розташовані безпосередньо посеред озера. Так виник проект з піднесення цілого міста над рівнем моря. А в перспективі, можливо, найбільшого поселення на воді у світі.

Для країни, де половина території знаходиться нижче рівня моря, плавучі будинки – прекрасний вихід. До того ж, вони унікальні, бо можуть з легкістю пересуватися і формувати нові райони. Щоправда, й коштують недешево. Від €750 тис.

Але як винести цілий населений пункт з цілою інфраструктурою в море без контакту із землею? Є людина, яка вирішила це завдання. Коен Ольтіус – один з найпрогресивніших архітекторів у світі. Його проекти – поєднання технологій та унікальної особливості. Він будує на воді. Одне місто вже незабаром виросте просто посеред Північного моря.

Створили й інноваційний проект і для України – надсучасний будинок на воді у Києві. У перспективі – ще масштабніші споруди. Та міста – це не лише будинки. Для безперебійного життя водного мегаполіса людей треба забезпечувати їжею.

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Роттердам – місто, яке відоме своїм найбільшим портом в Європі, тепер прославилось новим інженерним дивом. Місцеві новатори створили першу в світі ферму на воді. Там є 3 поверхи, корови знаходяться на найвищому. Поверхом нижче – невелике виробництво.

Ця ферма – результат поєднання сільського господарства та сучасних технологій. Тут усе автоматизовано. Є спеціальний робот, який доїть корів – вони самі приходять, коли готові. Є робот, який прибирає продукти життєдіяльності. Є навіть апарат, який робить масаж і чухає корів. Поряд, прямо на воді, є своя сонячна міні-електростанція – вона повністю забезпечує ферму електроенергією. А дощова вода збирається на даху, очищається і використовується.

Платформа, на якій знаходиться ферма, адаптується до кліматичних змін. Їй не страшні повені. Вона фіксується палями і може підійматися та опускатися на 2 метри. Її можна поставити навіть у відкритому морі.

Також в Роттердамі є перший в світі ліс, який розкинувся посеред моря. Дерева помістили у спеціальні буї і поставили посеред бухти. Подібним чином можна озеленяти міста на воді, роблячи їх більш привабливими для людей. Це поєднання природи, високих технологій та винахідливості докорінно змінить наше життя у недалекому майбутньому.

Ми лише на початку цього неминучого процесу заселення морів, який кардинально змінить нашу планету і спосіб життя. За масштабом і складністю він не поступається колонізації Марсу. За всіма законами фізики, Нідерланди давно мали піти під воду. Натомість, там створили справжні міста на воді, випередивши увесь світ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Японії запустили найбільшу сонячну електростанцію на воді. Унікальність цієї сонячної електростанції полягає в тому, що вона розташована в резервуарі греблі.

Понад 50 тис. панелей сонячних батарей розташовані приблизно на 18 гектарах площі озера за греблею в префектурі Тіба.

Розташована на воді електростанція є найбільшою у своєму роді в Японії. Згідно з планами, річний обсяг виробництва електроенергії перевищуватиме 16 мільйонів кіловат-годин, що відповідає споживанню електроенергії приблизно п’ятьма тисячами домогосподарств протягом року.