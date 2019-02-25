В Украине заявили о планах создать в Херсонской области плавучую платформу для запуска ракет.

Гендиректор Производственного объединения Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова Сергей Войт заявил, что предприятие хочет создать первую в Украине плавучую платформу для запуска ракет, передает Укринформ.

По его словам, у Украины нет своего космодрома, хотя есть предприятия, которые специализируются на ракетостроении.

Создать плавучую платформу планируют в Херсонской области. Сотрудничать в этом вопросе будут с заводом Паллада.

– Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Нужно все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии Паллада, – рассказал Войт.

Читайте: Вместе с Москвой: Лукашенко угрожает ответить на ракеты США в Украине

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в Украине могут начать производство собственных баллистических и крылатых ракет.