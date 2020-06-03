Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне президентских выборов решил отправить в отставку действующий состав правительства.

Предложения по новому составу правительства обсуждены 3 июня.

— Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства, — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что не собирается радикально менять состав Кабмина, однако оставит работать лишь тех, кто показали эффективную работу.

Карьера Лукашенко

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии еще в 1994 году, с тех пор и по сей день его пять раз переизбирали на пост главы государства.

14 мая он официально зарегистрировался для участия в выборах руководителя страны в 2020 году. Если Лукашенко победит, это будет его шестой президентский срок.

В этом году палата представителей Национального собрания Беларуси назначила дату проведения очередных выборов президента на 9 августа 2020 года.

Источник: официальный сайт президента Беларуси