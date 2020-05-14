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Лукашенко в шестой раз идет на президентские выборы

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко официально зарегистрировался для участия в выборах руководителя страны в 2020 году.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Александр Лукашенко подал документы в четверг, 14 мая. Он уже 26 лет руководит страной, с лета 1994 года, что дольше среди всех постсоветских стран. Если Лукашенко победит, это будет его шестой президентский срок.

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По состоянию на 18.00 14 мая в Беларуси зарегистрировано 23 кандидата на пост руководителя страны.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания страны.

Источник: ЦИК Беларуси

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