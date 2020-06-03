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Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні президентських виборів вирішив відправити у відставку чинний склад уряду.

Пропозиції щодо нового складу уряду обговорені 3 червня.

– Завжди напередодні виборів чинний президент визначав уряд заздалегідь, щоб люди, голосуючи за чи проти, розуміли, хто буде займатися вирішенням нагальних питань, пов’язаних з їх життям та соціально-економічним розвитком нашої держави, – сказав Лукашенко.

Джерело: офіційний сайт президента Білорусі 

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