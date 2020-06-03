Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні президентських виборів вирішив відправити у відставку чинний склад уряду.

Пропозиції щодо нового складу уряду обговорені 3 червня.

– Завжди напередодні виборів чинний президент визначав уряд заздалегідь, щоб люди, голосуючи за чи проти, розуміли, хто буде займатися вирішенням нагальних питань, пов’язаних з їх життям та соціально-економічним розвитком нашої держави, – сказав Лукашенко.