Американские сенаторы проявили солидарность в вопросе расширения санкций против газопровода Северный поток-2, который Россия строит в обход Украины. В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против его строительства.

В Посольстве Украины в США уточнили, что документ подготовила группа сенаторов демократов и республиканцев — Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррассо, Том Коттон и Рон Джонсон.

В нем предлагается расширить санкции, введенные против строительства Северного потока-2 в соответствии с законом США О защите энергетической безопасности Европы, который вступил в силу в декабре 2019 года.

Читайте: Удар по Северному потоку-2: последствия для России и преимущества для Украины

В частности, американские санкции будут применяться к судам, привлеченным к прокладке труб, а также компаниям, предоставляющим страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовке.

То есть они будут затрагивать любую компанию, которая будет обеспечивать сертификацию для запуска Северного потока-2.

В то же время, чтобы эти ограничения вступили в силу, законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом Дональдом Трампом.

Сенаторы считают российский газопровод критической угрозой для национальной безопасности США, для энергетической независимости всей Европы, а также для Украины.

Строительство Северного потока-2, состоящего из двух веток газопровода, Россия планировала завершить к 2020 году, но проекту помешали американские санкции.

Даже Германия, которая все время лоббировала российский проект, в мае 2020 года отказала в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы Евросоюза.

А Польша возбудила дело против Газпрома – российский газовый монополист отказывается предоставлять документы для антимонопольного расследования в отношении газопровода. Ему грозит до €50 млн штрафа.

Источник: Посольство України у США