PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Из-за протестов в США уровень доверия к Трампу падает – опрос

На фоне протестов в США уровень доверия к президенту страны Дональду Трампу снизился до 38%.

Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.

Последние данные показывают, что по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце рейтинг Трампа упал на 7 пунктов.

Читайте: Кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу

Президентством Трампа довольны 38% опрошенных американцев, однако большая часть – 57%, не довольны им.

Теперь Джо Байдена поддерживает 55% респондентов, а Трампа – 41%.

Некоторые связывают такое падение доверия к Трампу из-за его реакции на протесты в США против расизма и полицейского насилия. Большинство американцев назвали действия Трампа больше вредными, чем полезными. 42% респондентов в США рассказали, что для них имеют большое значение расовые отношения.

Сейчас 65% респондентов в США уверены, что Байден лучше справится с расовыми вопросами.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года, однако советник президента США Дональда Трампа не уверен в том, что на фоне пандемии коронавируса президентские выборы состоятся в намеченный срок.

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка