На фоне протестов в США уровень доверия к президенту страны Дональду Трампу снизился до 38%.

Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.

Последние данные показывают, что по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце рейтинг Трампа упал на 7 пунктов.

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Президентством Трампа довольны 38% опрошенных американцев, однако большая часть – 57%, не довольны им.

Теперь Джо Байдена поддерживает 55% респондентов, а Трампа – 41%.

Некоторые связывают такое падение доверия к Трампу из-за его реакции на протесты в США против расизма и полицейского насилия. Большинство американцев назвали действия Трампа больше вредными, чем полезными. 42% респондентов в США рассказали, что для них имеют большое значение расовые отношения.

Сейчас 65% респондентов в США уверены, что Байден лучше справится с расовыми вопросами.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года, однако советник президента США Дональда Трампа не уверен в том, что на фоне пандемии коронавируса президентские выборы состоятся в намеченный срок.