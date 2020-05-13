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Факты / Мир

Президентские выборы в США могут перенести – советник Трампа

Советник президента США Дональда Трампа не уверен в том, что на фоне пандемии коронавируса президентские выборы состоятся в намеченный срок.

— Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок – Ред.), — сказал советник.

Также в интервью для журнала Time он отметил, что к осени ожидают провести большое количество тестирований.

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К слову, дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США.

Ранее Факты ICTV писали, что до президентских выборов в США осталось полгода. Согласно новым данным социологического опроса, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6-10 процентов.

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