Прокуратур по делу о МН17 утверждает, что следствие в полном объеме установило тип оружия и четырех человек, которых обвиняют в преступлении и их роли.

Об этом шла речь во время доклада представителей прокуратуры в рамках второго блока предварительных слушаний по делу о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе в Нидерландах.

Кроме того, следствие располагает доказательствами участия России в конфликте на Донбассе, в частности относительно финансирования незаконных вооруженных формирований.

— В ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла вооруженные поставки вооруженным формированиям …, а также вступала в набор боевиков и оплаты им, — сообщил прокурор Вард Фердинандуссе.

Прокурор утверждает, что организацией и координацией действий боевиков на Донбассе занимались российские чиновники.

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Это утверждение опровергает позицию России по непричастности к вооруженному конфликту на Донбассе в контексте того, можно ли подозреваемых по делу MH17 судить по общему праву.

Катастрофа МН17

В июля 2014 года Boeing малайзийской авиалинии, летевший из Амстердама, сбили ракетой в небе над территорией временно оккупированного Донбасса.

На борту находились 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Все они погибли.

Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в катастрофе трех россиян и одного украинского.

Сейчас идет второй блок слушаний по делу — до 3 июля.