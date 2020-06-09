Дело MH17: в суде показали фото перевозки Бука, которым сбили боинг

В Нидерландах начался второй блок слушаний по делу о сбитиия над Донбассом самолета МН17. На суде показали фото транспортировки российской установки Бук. Следствие считает, что именно по этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Обвинение на основе фото пояснил проверку достоверности собранных фотодоказательств. Также нашли и владельца грузовика, который подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Эти информацию подтвердил и один из боевиков, чью анонимность сохраняет следствие.

Фото верифицировали эксперты, поэтому в его достоверности не возникает сомнений, также в распоряжении прокуратуры есть видео с кадрами, где грузовик транспортирует Бук без ракеты под Луганском.

Россия сначала подтверждала подлинность видео, но отметила, что оно снято на подконтрольной Украине территории, а затем РФ начала убеждать, что с видео “проводили манипуляции”.

Сторона обвинения пришла к выводу, что Бук был российского происхождения, поскольку его внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014, в частности, конкретный серийный номер 3X2.

Однако Россия утверждает, что их Бук “никогда не был на территории Украины”.

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Катастрофа МН17

Boeing малазийской авиалинии сбили с зенитно-ракетной установки Бук в июле 2014 года в небе над временно оккупированным Донбассом. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в сбитии самолета трех россиян и одного гражданина Украины, которые причастны к транспортировке Бука с РФ.

Второй блок слушаний по делу об авиакатастрофе начали 8 июня и он продлится до 3 июля. Предыдущий блок завершился 23 марта 2020 года.

Источник: nu.nl.

Фото: nu.nl.