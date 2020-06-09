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Факты / Мир

Дело MH17: в суде показали фото перевозки Бука, которым сбили боинг

В Нидерландах начался второй блок слушаний по делу о сбитиия над Донбассом самолета МН17. На суде показали фото транспортировки российской установки Бук. Следствие считает, что именно по этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Дело MH17: в суде показали фото перевозки Бука, которым сбили боинг

Обвинение на основе фото пояснил проверку достоверности собранных фотодоказательств. Также нашли и владельца грузовика, который подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Эти информацию подтвердил и один из боевиков, чью анонимность сохраняет следствие.

Фото верифицировали эксперты, поэтому в его достоверности не возникает сомнений, также в распоряжении прокуратуры есть видео с кадрами, где грузовик транспортирует Бук без ракеты под Луганском.

Россия сначала подтверждала подлинность видео, но отметила, что оно снято на подконтрольной Украине территории, а затем РФ начала убеждать, что с видео “проводили манипуляции”.

Сторона обвинения пришла к выводу, что Бук был российского происхождения, поскольку его внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014, в частности, конкретный серийный номер 3X2.

Однако Россия утверждает, что их Бук “никогда не был на территории Украины”.

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Катастрофа МН17

Boeing малазийской авиалинии сбили с зенитно-ракетной установки Бук в июле 2014 года в небе над временно оккупированным Донбассом. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в сбитии самолета трех россиян и одного гражданина Украины, которые причастны к транспортировке Бука с РФ.

Второй блок слушаний по делу об авиакатастрофе начали 8 июня и он продлится до 3 июля. Предыдущий блок завершился 23 марта 2020 года.

Источник: nu.nl.

Фото: nu.nl.

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